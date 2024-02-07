"Калашников" внесет изменения в конструкцию АК-12 по итогам применения в СВО

В концерне подчеркнули, что проверка автомата в боевых условиях в зоне СВО доказала его надежность

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Группа руководителей, конструкторов и специалистов АО "Концерн "Калашников" вернулась из зоны СВО с последними отзывами о боевом применении изделий концерна. Совместно с военнослужащими группировки войск "Запад" было проведено обслуживание и восстановление нескольких вышедших из строя единиц изделий. <...> В результате анализа собранного материала будут сформулированы предложения по корректировке состава запчастей и принадлежностей (ЗИП) для АК-12, поставлены вопросы о разработке ремонтной документации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что проверка автомата в боевых условиях в зоне СВО доказала его надежность. Вместе с тем, по итогам поездки специалисты концерна решили провести корректировку состава ЗИП, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов. Это поможет улучшить обслуживание и восстановление автомата непосредственно в полевых условиях.