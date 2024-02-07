В России начнется разработка новых методов лечения с применением облачных технологий

Сеченовский университет Минздрава и "Яндекс" подписали соответствующее соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" и Сеченовский университет Минздрава РФ будут совместно вести исследования и разработку новых методов лечения заболеваний с применением облачных технологий, развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) и Big Data, а также оказывать поддержку образовательным программам по IТ и медицине. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Сеченовский университет Минздрава РФ и "Яндекс" подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Совместное взаимодействие направлено на организацию исследований и разработку новых методов лечения с применением облачных технологий, развитие технологий искусственного интеллекта и Big Data, а также поддержку образовательных программ в области IТ для медицины", - сказано в сообщении пресс-службы.

Планируется, что будут реализованы более 10 проектов в области машинного обучения, анализа больших данных, технологий синтеза и распознавания речи, применять большие языковые модели для здравоохранения и ускорять разработку технологий. Так, в числе запланированных проектов: развитие облачной платформы биомедицинских данных, применение больших языковых моделей в медицине, работа с клиническими данными для разработки новых фармакологических препаратов, создание умного голосового тренажера для студентов медицинских специальностей, а также тестирование новых подходов к созданию ИИ. "Специалисты "Яндекса" также помогут обучать студентов Сеченовского университета практическому применению технологии ML (классическое машинное обучение - прим. ТАСС) в медицине. Кроме того, партнеры договорились оказывать поддержку компаниям, специализирующимся на создании медицинского программного обеспечения", - отмечается в сообщении.