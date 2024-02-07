СФ одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения. Одобренный закон относит к этому списку преступления, предусмотренные статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий), а также статьей 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Кроме того, статья 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополняется примечанием, согласно которому под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей Уголовного кодекса.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ дополняется пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Лишение воинского звания

В статью 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград) вносится положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за ряд преступлений. Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Также в этом списке, в частности, статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов) и 354.1 (реабилитация нацизма).

Как отмечают парламентарии, предлагаемые законом изменения "направлены на повышение эффективности защиты национальных интересов Российской Федерации". Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.