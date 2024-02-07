"Делимобиль" не выплатит дивиденды по итогам 2023 года

Основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани сообщил, что первые выплаты возможны за I полугодие 2024 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, первые выплаты возможны за I полугодие 2024 года. Об этом сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани.

"По итогам деятельности 2023 года - нет. По первым шести месяцам 2024 года - если мы сможем, обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая", - сказал он.

Трани отметил, что история дивидендов принципиально важна для инвесторов компании. "Мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов", - добавил он.

Ранее CFO компании Наталья Борисова сообщала, что "Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов с 2024 года. Согласно дивидендной политике, утвержденной в январе 2024 года, при соотношение чистого долга к EBITDA меньше 3 компания будет распределять не менее 50% прибыли, при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 3 или чуть выше дивиденды будут распределяться на основании решении совета директоров.

Сегодня, 7 февраля, состоялся старт торгов акциями "Делимобиля" на Мосбирже. В ходе IPO компания привлекла 4,2 млрд рублей, рыночная капитализация оценена в 46,6 млрд рублей.