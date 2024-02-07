В ЛНР весной начнут разминирование ж/д полотна в Попасной и Северодонецке

Начальник луганского филиала "Железных дорог Новороссии" Денис Пашков при этом отметил, что начало работ по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в этих населенных пунктах прогнозировать сложно

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Саперы МЧС весной начнут разминирование железнодорожного полотна в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) и населенных пунктах Северодонецкой агломерации, значительно пострадавших в ходе боев. Об этом ТАСС сообщил начальник луганского филиала "Железных дорог Новороссии" Денис Пашков.

"С нашей стороны было направлено обращение в МЧС - получен ответ, что работы по разминированию не допускаются, когда есть промерзание грунта более чем на 1 см и при наличии снежного покрова. Когда изменятся погодные условия - это будет с наступлением весны - МЧС возьмется за работу по разминированию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Пашков сообщил, что начало работ по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в упомянутых населенных пунктах прогнозировать сложно, поскольку "нужно обследование, финансирование, составление сметы и график выполнения работ", также они продолжают подвергаться обстрелам со стороны украинских войск. "В ближайшие время это [восстановление] не является возможным", - отметил он.

Населенные пункты Северодонецкой агломерации были освобождены от ВС Украины летом 2022 года, Попасная - весной 2022 года в ходе специальной военной операции. Во время боев в данных населенных пунктах существенно пострадала гражданская инфраструктура.