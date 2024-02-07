Матвиенко призвала проверить реализацию проекта устранения цифрового неравенства

Спикер Совета Федерации отметила, что необходимо установить контроль за расходованием средств

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Счетной палате РФ необходимо организовать проверку расходования средств, которые были направлены на реализацию проекта по устранению цифрового неравенства в стране. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Давайте такое поручение запишем комитету по бюджету - внести в план работы Счетной палаты проверку за два-три года, как расходовались эти средства, как цифровое выравнивание происходит, сколько это стоит и почему столько стоит. Давайте установим контроль над тем, как расходуются средства", - сказала она.

Тему устранения цифрового неравенства на заседании подняла первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, которая в том числе предложила увеличить размер ассигнований на данную программу в 2025 году.

"Валентина Ивановна, при вашей поддержке в текущем бюджетном цикле мы добились двукратного увеличения финансирования программы с 6,5 млрд до 13 млрд рублей. Считаем крайне важным увеличить размер ассигнований в 2025 году, в том числе для того, чтобы дотянуть интернет до большего количества малых населенных пунктов", - отметила Рукавишникова.

В России действует проект "Устранение цифрового неравенства", приоритетный для Минцифры. Как заверяет министерство, он позволит к 2030 году провести интернет во все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.