Объем субсидирования авиаперевозок в РФ могут пересмотреть по итогам I квартала

В 2024 году на эти меры получено 25 млрд рублей, отметил министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем субсидирования авиаперевозок в РФ по итогам I квартала 2024 года может быть пересмотрен, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.

"На текущий год, исходя из возможностей федерального бюджета, мы получили всего 25 млрд рублей. <...> Мы решили в этом году по итогам I квартала посмотреть, как все это пройдет, и дальше к этой теме вернуться. На мой взгляд, авиакомпании сегодня в состоянии справиться, может быть, кроме именно региональных рейсов, где мы обратимся в правительство, если будет такая необходимость", - сказал министр.