РЖД с 1 февраля проиндексировали зарплату сотрудникам на 4%

Глава компании Олег Белозеров объявил, что 2024 год станет Годом железнодорожных традиций в холдинге

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. РЖД с 1 февраля проиндексировали заработную плату сотрудникам на 4%, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании с подразделениями всей сети железных дорог.

"Для наращивания темпов роста реальных доходов работников РЖД в текущем году мной принято решение об опережающей индексации заработной платы, которая проведена не с 1 марта, а уже с 1 февраля", - сказал Белозеров, слова которого приводятся в сообщении РЖД.

В компании отметили, что размер индексации составил 4% при прогнозе инфляции от Минэкономразвития в 2024 году на уровне 2,2%.

Также глава РЖД объявил, что 2024 год станет Годом железнодорожных традиций в холдинге.