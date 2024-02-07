ТПП попросила исключить дублирование норм КоАП в сфере пожарной безопасности для бизнеса

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что предложения направлены в Госдуму

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила исключить дублирование норм об ответственности бизнеса в сфере пожарной безопасности в рамках КоАП. Об этом сообщил ТАСС директор департамента законотворческой деятельности палаты Дмитрий Фадеев.

Речь идет о поправках ко второму чтению проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях".

"Законопроект необоснованно вводит дублирующие нормы об ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанности по участию в мероприятиях по тушению лесного пожара. В этой связи, учитывая, что разработчиками законопроекта не представлены данные, которые бы безусловно свидетельствовали о неэффективности действующего правового регулирования, ТПП РФ предложила исключить введение двойной ответственности представителей бизнеса за совершение одного и того же правонарушения", - сказал Фадеев.

Также проектом закона предложено установить административную ответственность для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за непредоставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия.

"Палата предложила рассмотреть вопрос об установлении такой ответственности лишь в случае, если непредоставление данных о численности охотничьих ресурсов и объемах их изъятия повлекло негативное воздействие на окружающую среду и было допущено в рамках заключенных охотхозяйственных соглашений", - отметил Фадеев.

Как уточнил президент ТПП РФ Сергей Катырин, предложения направлены в Госдуму. "Поправки позволят исключить риск чрезмерного административного давления на бизнес и привести нормы законопроекта в соответствие с отраслевым законодательством", - заключил он.