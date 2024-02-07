Приложение "Тинькофф инвестиции" может снова появиться в App Store

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны для скачивания для владельцев гаджетов от Apple

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Приложение "Тинькофф инвестиции" на днях может вновь стать доступным для скачивания в App Store для гаджетов от Apple. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Тинькофф инвестиции".

"На днях приложение "Тинькофф инвестиций" снова будет доступно к скачиванию в App Store. Будьте готовы обновить приложение: освободите 320 Мб на вашем iPhone или другом iOS-устройстве, чтобы там было место для новой версии приложения, - отмечается в сообщении. - Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно. Поэтому включите уведомления и следите за сообщениями в наших официальных каналах. Расскажите об этом вашим знакомым, которые пользуются Apple".

20 июля 2023 года "Тинькофф банк" подпал под санкции США и Канады. В ответ "Тинькофф" заявлял, что был готов к ним. Тем не менее, банк сообщил, что направления и условия валютных переводов по реквизитам счета в связи с санкциями могут меняться, также "Тинькофф банк" перестал выпускать карты Union Pay.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Согласно информации на сайте кредитной организации, установить и обновить на iPhone приложения "Тинькофф" может представитель банка на встрече с клиентом.