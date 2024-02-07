В Новосибирск на строительный форум приедут делегации из Китая, Белоруссии и Индии

Мероприятие пройдет с 13 по 16 февраля

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Крупный строительный форум "Сибирская строительная неделя" пройдет в Новосибирске с 13 по 16 февраля. Его посетят представители отрасли из Сибири и Дальнего Востока, а также делегации из Индии, Китая и Белоруссии, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

"С 13 по 16 февраля этого года у нас на площадке новосибирского "Экспоцентра" пройдет "Сибирская строительная неделя - 2024". Она обещает стать не только федеральной, а уже международной площадкой для экспертов строительной отрасли. Мы ожидаем делегации из Китайской Народной Республики, Белоруссии и Индии. Ждем очень много гостей федерального уровня, как минимум троих замминистра Министерства строительства РФ - Сергея Музыченко, Константина Михайлика и Никиту Стасишина", - сказал Колмаков.

Как уточнил журналистам вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко, также ожидаются представители из всех субъектов Сибири и Дальнего Востока, мероприятия форума будут направлены на то, "чтобы донести региональный опыт и проблемы на федеральный уровень перед реформированием строительной отрасли всей страны".

"Начинается все с темы импортозамещения, поддержки добросовестных производителей строительных материалов - есть большой объем контрафакта, нелегального импорта, надо отстаивать интересы наших производителей. Это, конечно, тематика реформы ценообразования, казначейского сопровождения, это подготовка востребованных работодателями кадров - кадровый голод проблема практически каждой строительной компании. Отдельно в кругу ректоров крупнейших вузов планируется обсудить вопрос отмены Болонской системы - она в техническом образовании показала себя не с самой лучшей стороны. Все вопросы жилищного строительства актуальные будут затронуты", - сказал Федорченко.

Как добавил руководитель форума-выставки Павел Плешкань, всего организаторы ожидают порядка 20 тыс. гостей на мероприятии. Годом ранее ее посетили 12 тыс. человек. Помимо площадок, на которых будут идти дискуссии и обсуждения, в "Экспоцентре" развернут выставку производителей материалов для строительства, ремонта и благоустройства. В том числе, ожидаются компании из Белоруссии, Индии, Китая, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана.

Также на форуме ожидается кинопоказ киноальманаха "Безопасная работа": "Каска", "Таксист", "Советы от Петровича", "Стажер", "Первая помощь с Анфисой Чеховой". Главные роли в картинах сыграли Нонна Гришаева, Алена Хмельницкая, Иван Кокорин, Эвелина Бледанс, Константин Юшкевич, Анастасия Рысева и другие звезды кино, часть из которых приедет в Новосибирск на презентацию картин.