Часть работ по "супер-антивирусу" от Минцифры завершена

Замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов отметил, что в 2024 году проект будет продолжен

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый этап разработки так называемого супер-антивируса, или проекта "Мультисканер", завершен. Сервис будет доступен всем россиянам, сообщил замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов, выступая на "Инфофоруме".

"Проект "Мультисканер" - первый этап завершен. В 2024 году [проект] будет продолжен, в итоге должна появиться единая национальная система противодействия вредоносному программному обеспечению, которая будет использоваться в ГИС, будет доступна всем гражданам", - сказал Шойтов.

Он повторил, что это можно назвать определенным аналогом американской системы VirusTotal. В кулуарах он отказался комментировать ТАСС, что подразумевалось под "первым этапом".

Шойтов объявил о разработке "Мультисканера" в конце октября прошлого года. Замминистра говорил, что тогда под эту технологию разрабатывалась инфраструктура. По его словам, сервис "на лету" разбирает большой объем трафика и отыскивает потенциальные вредоносные элементы.