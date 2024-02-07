Савельев: 43 беспилотных грузовика будут передвигаться по трассе М-11 к концу 2024 года

В настоящее время в таких грузоперевозках участвуют суммарно девять машин, из которых шесть производства "Камаз" и три - "Сберавтотеха"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Расширение автопарка до 43 беспилотных грузовиков, передвигающихся по трассе М-11 "Нева", ожидается к концу 2024 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.

В настоящее время по трассе "Нева" в беспилотных грузоперевозках участвуют суммарно девять машин, из которых шесть производства "Камаз" и три - "Сберавтотеха".

"В прошлом году на трассе М-11 "Нева" запущены перевозки беспилотных грузовиков. Создан цифровой двойник дорожной инфраструктуры трассы. Технология обеспечивает эксплуатацию беспилотных транспортных средств, расширяя дальность машинного зрения путем взаимодействия с умной инфраструктурой дороги. Сейчас на этой дороге используются шесть беспилотников ПАО "Камаз" и три "Сберавтотех". К концу года произойдет расширение автопарка на этой трассе до 43 единиц", - сказал Савельев.

В его презентации уточняется, что в текущем году "Камаз" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков, а еще 22 машины поэтапно планирует ввести в эксплуатацию "Сберавтотех".

В июне 2023 года было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.