В Молдавии оппозиция заявила, что власти наносят ущерб экономике из-за разрыва связи с СНГ

В заявлении оппозиционной партии "Возрождение" отмечается, что выход из Содружества будет иметь тяжелые последствия для социальной сферы, образования, здравоохранения страны, негативно скажется и на ее экономическом сотрудничестве со странами ЕАЭС

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Курс властей Молдавии на разрыв с СНГ убивает реальный сектор экономики страны. Об этом говорится в заявлении оппозиционной молдавской партии "Возрождение".

"Нынешний режим в Молдавии, взяв курс на разрыв отношений со странами СНГ, ЕАЭС, убивает реальный сектор молдавской экономики, его перспективы к росту. На СНГ приходится 13% товарооборота нашей страны - это и сельхозпродукция, и фармацевтика, и текстиль. По некоторым товарным группам экспорт превышает 90%. Россия занимает второе место по импорту в Молдавии", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале партии. В нем подчеркнуто, что выход из Содружества будет иметь тяжелые последствия для социальной сферы, образования, здравоохранения страны, негативно скажется и на ее экономическом сотрудничестве со странами ЕАЭС, с которыми заключены отдельные торговые договоренности.

"Колоссальный ущерб, который будет нанесен Молдавии, даже сложно подсчитать", - констатировали авторы заявления. Ранее пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ сообщил ТАСС, что всего будет денонсировано свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. По его словам, кабмин завершил процедуры по выходу из более 55 соглашений, а исполнительный секретариат СНГ к этому времени подтвердил прекращение правового действия 36 из них.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.