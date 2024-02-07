Центробанк Китая в январе уменьшил валютные резервы на $18,7 млрд

На сокращение повлияли рост индекса доллара и колебание цен на глобальные финансовые активы

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) за январь сократил валютные резервы на $18,7 млрд по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Как следует из распространенного заявления финансового регулятора, за указанный промежуток времени показатель снизился на 0,58% и достиг $3,2193 трлн. Изменения произошли "под влиянием экономической и монетарной политики ключевых стран", пояснил банк. На уменьшение валютных запасов Китая, как уточняется, повлияли рост индекса доллара и колебание цен на глобальные финансовые активы.

Согласно статистике, за 2022 год ЦБ КНР уменьшил резервы валюты на 2,9%, до $3,1277 трлн, а за 2023 год увеличил их примерно на 1,7%, до $3,238 трлн.