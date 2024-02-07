Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку с 4,75% до 4,25%

Последний раз показатель изменялся в ноябре

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку с 4,75% до 4,25% на фоне сокращения инфляции, сообщается на сайте регулятора.

"Ставки по кредитам и депозитам overnight снижены с 6,75% до 6,25% и с 2,75% до 2,25% годовых соответственно", - говорится в документе.

В октябре 2022 года инфляция в Молдавии достигла своего пика 34,6% и стала замедляться. К сентябрю прошлого года инфляции замедлилась до 8,6% в годовом исчислении. Последний раз базовая ставка изменялась в ноябре, тогда она была уменьшена с 6% до 4,75%.