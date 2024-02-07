Песков: Германия потеряла очень важный актив при подрыве "Северных потоков"

Пресс-секретарь отметил, что интересно, как в ФРГ подойдут к расследованию диверсии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Германия потеряла очень важный актив при подрыве "Северных потоков". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Швеции завершить расследования терактов на "Северных потоках" из-за невозможности установить виновных и передать материалы Германии, которая продолжит расследование.

"Германия - это страна, которая потеряла очень важный актив. Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры", - сказал он.

Песков отметил, что интересно, как в ФРГ подойдут к расследованию по "Северным потокам".