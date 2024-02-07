Песков: вопросы по расчетам компаний РФ с КНР будут решаться в рамках диалога стран

В Кремле видели сообщения о сложностях компаний России при расчетах с Китаем

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сообщения о сложностях российских компаний при расчетах с Китаем видели в Кремле, все возникающие проблемы будут решаться в рамках тесного диалога двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этим занимается правительство, это все-таки прерогатива правительства. Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал представитель Кремля.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Отмечалось, что менеджеры банка проинформировали клиентов о прекращении отношений с российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе.