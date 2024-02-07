МИД РФ: удобрения поступают в нуждающиеся страны, но этот процесс идет медленно

Замглавы министерства Сергей Вершинин отметил, что Россия "не видит особых сдвигов" по реализации меморандума с ООН о поставках российской сельхозпродукции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские удобрения поступают в нуждающиеся страны благодаря усилиям Москвы, но процесс идет медленно из-за бюрократических процедур. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Российские удобрения благодаря нашим усилиям поступают в эти страны, которые в них наиболее нуждаются. В первую очередь речь идет об африканских странах. Но этот процесс идет очень медленно. Мы обращаем внимание на бюрократические процедуры, которые очень медленные, хотя мы, естественно, использовали и используем потенциал Всемирной продовольственной программы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Высокопоставленный дипломат также отметил, что РФ "не видит особых сдвигов" по реализации меморандума с ООН о поставках российской сельхозпродукции.

"Скоро состоится очередной раунд консультаций между российской межведомственной делегацией и представителями ООН, их делегацией во главе с [генсеком Конференции ООН по торговле и развитию] Ребеккой Гринспан в Москве, на которой мы будем рассматривать ход выполнения меморандума между Россией и Секретариатом ООН о том, как идет продвижение вопросов и обеспечения беспрепятственного доступа российских сельхозтоваров, сельхозпродукции на мировой рынок", - добавил Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что реализация меморандума России и Организации Объединенных Наций о нормализации сельскохозяйственного экспорта РФ не принесла ожидаемых результатов, положительных сдвигов с лета 2023 года не произошло.