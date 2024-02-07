Совет Федерации одобрил закон о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

В соответствии с принятыми изменениями регионам дается право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, субъекты РФ получат право на ограничение времени розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Сейчас субъекты РФ имеют право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

В качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

Помимо этого, вводятся нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии: юридические лица и индивидуальные предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.