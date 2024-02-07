СФ просит Минфин разработать ответные меры на случай использования замороженных активов РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерству финансов РФ необходимо разработать законопроект об ответных мерах в случае использования странами Запада замороженных активов РФ. С таким предложением в ходе пленарного заседания верхней палаты выступил вице-спикер Николай Журавлев, сенаторы поддержали предложение.

"У нас накопились большие суммы на счетах типа "С", принадлежащих в том числе инвесторам из недружественных стран. И они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом. Мы считаем правильным просить Минфин разработать соответствующий законопроект и быть в полной готовности его принять. Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы", - сказал Журавлев.