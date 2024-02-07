СФ одобрил закон о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым срок амнистии продлевается до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о продлении до 1 марта 2031 года так называемой дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации имущества - для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ и возведенных до 2004 года.

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым срок амнистии продлевается до 1 марта 2031 года. В настоящее время срок установлен до 1 января 2024 года. В сопроводительных материалах к закону отмечается, что "не всеми садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.