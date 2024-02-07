Carlsberg заявила о потере $5,9 млрд в связи с уходом с рынка РФ

Общие убытки оцениваются более чем в $6,8 млрд

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Убытки датской пивоваренной компании Carlsberg в связи с уходом с российского рынка составили 40,8 млрд крон ($5,9 млрд). Об этом сообщается в финансовом отчете компании за 2023 год.

В связи с этим датская компания была вынуждена произвести большие списания. Общие убытки оцениваются более чем в 47 млрд крон ($6,8 млрд).

О решении добиться продажи всех активов в России Carlsberg Group объявила в марте 2022 года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. В августе Carlsberg Group сообщила, что решение оставить российский рынок привело к тому, что в первом полугодии 2022 года убытки компании составили $630 млн, несмотря на рост продаж в остальных странах.

3 октября 2023 года Carlsberg Group уведомила российскую "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию "Карлсберга", включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений - ответ на указ президента РФ.

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" "Карлсберга").