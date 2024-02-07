В Петербурге объем свободных площадей в бизнес-центрах сократился на 30% за год

Большинство площадей, освобожденных международными компаниями, к концу года были заняты новыми арендаторами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Объем свободных площадей в петербургских бизнес-центрах сократился на 30% и составил 303,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Суммарная площадь свободных офисов в бизнес-центрах класса А и В сократилась на 30% и составила 303,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство площадей, освобожденных международными компаниями, к концу года были заняты новыми арендаторами. При этом на долю IT-сектора пришлось более 51% арендованных площадей. В 2024 году ожидается завершение строительства 180 тыс. кв. м офисов, из которых менее 100 тыс. кв. м предлагается в аренду, что намного ниже объемов существующего спроса. Следует ожидать, что вакантность в таких условиях в среднем по рынку к декабрю этого года сократится до 5-6%.

По словам экспертов, несмотря на то, что на конец 2023 года в офисных центрах, введенных в эксплуатацию в 2023 году, свободно 70% площадей (86 тыс. кв. м), все эти площади могут быть заняты уже к лету 2024 года.