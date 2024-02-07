СФ одобрил закон об "амнистии" для советских измерительных приборов

Документ вносит поправки в закон "Об обеспечении единства измерений"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о так называемой амнистии для средств измерения, которые применялись до вступления в силу законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об обеспечении единства измерений".

Как пояснил ранее руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, с введением в России госрегулирования в этой сфере к применению стали допускаться только средства измерения утвержденного типа, а "многочисленное измерительное оборудование, изготовленное в 1980-х годах, то есть до вступления в силу законодательства, осталось вообще за рамками законодательства". По его словам, таких средств измерения особенно много на промышленных предприятиях, предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Вносимые изменения позволят применять подобное оборудование, не проходя дополнительных процедур, которые несли бы существенную дополнительную нагрузку для предприятий. При этом речь идет только о случаях, когда оборудование находится в исправном состоянии, а его точность подтверждена по итогам поверки, указал глава ведомства.

Кроме того, закон регламентирует использование эталонов единиц величин и средств измерений при проведении работ и оказании услуг в области обеспечения единства измерения за пределами РФ. Принятые нормы позволят применять средства измерения, принадлежащие иностранным организациям или иностранного производства, но только в том случае, если обеспечена прослеживаемость таких средств к российским государственным первичным эталонам.

Предлагаемые документом изменения необходимы в условиях "реализации цифровой экономики и позволят обеспечить прозрачность, реализуемость и контролируемость работ в области обеспечения единства измерений, повысить их эффективность", говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.