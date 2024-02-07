В РФ с июня начнется эксперимент прослеживаемости партий молочной продукции

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила, что в рамках эксперимента планируется протестировать механизмы контроля и прослеживаемости продукции по идентификатору партии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Добровольный эксперимент прослеживаемости партий молочной продукции пройдет в России с 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на ХХII Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

"Следующим шагом по внедрению маркировки молочной продукции является внедрение поэкземплярной прослеживаемости. Здесь по результатам обсуждения с Минсельхозом и с бизнес-сообществом сформировали консолидированную позицию о необходимости проведения добровольного эксперимента по партионной прослеживаемости молочной продукции. Этот эксперимент стартует с 1 июня 2024 года и будет продолжаться до 1 мая 2025 года", - сказала она.

Приезжева отметила, что в рамках эксперимента планируется протестировать механизмы контроля и прослеживаемости продукции по идентификатору партии.

"Мы договорились, что после результатов этого эксперимента, мы вернемся к до сих пор дискуссионному вопросу, нужна ли поштучная прослеживаемость молочной продукции", - добавила замминистра.