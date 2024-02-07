Суд в Новосибирске взыскал с РФ 24 млн рублей в пользу оправданного топ-менеджера банка

Павла Чернявского обвиняли в хищении более 250 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный суд Новосибирска удовлетворил иск бывшего заместителя председателя правления обанкротившегося банка "Пушкино" Павла Чернявского, которого ранее оправдали после обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации доходов, и взыскал с Российской Федерации в лице Минфина РФ более 24 млн рублей расходов, связанных с уголовным преследованием топ-менеджера, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Чернявский был обвинен в хищении у банка более 250 млн рублей, в отношении него были возбуждены уголовные дела о мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализации преступных доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В сентябре 2021 года Железнодорожный районный суд в Новосибирске оправдал Чернявского.

"В пользу Чернявского П. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, взысканы расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области по декабрь 2023 года в общей сумме 24 325 882 рубля", - говорится в сообщении.

В настоящее время Октябрьским районным судом Новосибирска рассматривается иск Чернявского к Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Новосибирской области о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

В 2013 году Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Пушкино", который через полгода был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов, которое должно было выплатить клиентам банка компенсацию, однако Агентство вскоре обнаружило в банке хищения. Под подозрение попал зампредседателя правления банка "Пушкино" Павел Чернявский.