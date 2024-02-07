В КНР сменили главу госкомиссии по регулированию ценных бумаг

Должность занял У Цин, ранее занимавший пост замсекретаря шанхайского горкома партии

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти КНР решили назначить новым главой Комиссии по регулированию ценных бумаг У Цина, ранее занимавшего должность замсекретаря шанхайского горкома партии. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР приняли решение освободить от должности секретаря парткома и председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэйманя и назначить на его место У Цина.

И Хуэймань был секретарем парткома и председателем комиссии с января 2019 года.

Смена главы Комиссии по регулированию ценных бумаг произошла на фоне продолжающегося падения индексов на фондовых площадках Китая. CSI300, отражающий динамику акций наиболее крупных компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, имеет тенденцию к снижению с февраля 2021 года. Тогда он находился на отметке 5 800, к февралю 2024 года он опустился до уровня 3 300.