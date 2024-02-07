Полная информация о перевозимом питомце в билетах РЖД появится во втором полугодии

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что пассажир сможет внести полную информацию о перевозимом животном в билет, а проводник будет видеть ее в своем мобильном устройстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Информация о животном, перевозимом в поезде, появится в билетах и мобильном устройстве проводника во втором полугодии 2024 года. Об этом журналистам заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"Второе полугодие, мы полагаем", - ответил Колесников на вопрос о дате введения персонификации.

При этом он отметил, что у РЖД несколько каналов продаж, и одновременно все не поменяют, но начиная со второго полугодия будет идти работа по введению персонификации животного. Пассажир сможет внести полную информацию о перевозимом животном в билет, а проводник будет видеть ее в своем мобильном устройстве.

"Мы хотим, чтобы и пассажир, и перевозчик имели возможность пользоваться одной информацией", - добавил замгендиректора РЖД.

Ранее сообщалось, что ФПК ("дочка" РЖД) внесла изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. По новым правилам работники поездной бригады будут принимать все необходимые меры, чтобы найти владельцев, а если их не обнаружат, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам. Решения по совершенствованию документов, связанных с перевозкой животных, были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.