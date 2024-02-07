Цивилев: для резидентов ОЭЗ "Кузбасс" создадут систему подготовки специалистов

Губернатор отметил, что особая экономическая зона должна соответствовать всем современным требованиям, в том числе экологическим стандартам

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Система образования Кемеровской области будет готовить специалистов для создаваемой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс", ориентируясь на запросы резидентов ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на первом заседании штаба по строительству ОЭЗ.

"Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности - к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов", - сказал Цивилев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Цивилев подчеркнул, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поддержал строительство в Кузбассе межвузовского кампуса. "Мы создаем новый, студенческий регион. У молодежи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий - получить нужных специалистов", - сказал губернатор.

Он назвал создание ОЭЗ важнейшим проектом, для которого будут задействованы все возможности правительства Кузбасса. Цивилев пообещал держать его на особом контроле и ежемесячно проводить заседания штаба. ОЭЗ должна соответствовать всем современным требованиям, в том числе экологическим стандартам, и вносить вклад в технологический и экономический суверенитет государства, добавил он.

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Кузбасс" создадут в Кемерово и на территории Топкинского муниципального округа, планируется реализация здесь инвестпроектов по переработке амаранта, зерна, сырого молока, по производству сыров, медицинских изделий и оборудования, промышленного оборудования и комплектующих, железобетонных изделий, а также бумажной упаковки из вторсырья.

Резидентам ОЭЗ будет доступен ряд льгот - снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество, освобождение на 5 лет от уплаты земельного налога, освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте и экспорте в свободной таможенной зоне. На первом заседании штаба были подписаны первые соглашения с потенциальными резидентами, говорится в сообщении.