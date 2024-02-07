В Киеве ремонтные бригады восстановили энергоснабжение

Энергетики ДТЭК подключили всех жителей Днепровского района, кто остался с утра без электроснабжения, сообщил украинский национальный энергохолдинг

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Украинский национальный энергохолдинг ДТЭК сообщил о восстановлении энергоснабжения в Киеве, нарушенного в результате взрывов.

"Киев снова со светом, - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. - Энергетики ДТЭК подключили всех жителей Днепровского района, кто остался с утра без электроснабжения. Всего 29,1 тыс. семей".

Отмечается, что абоненты подключены по резервным схемам питания, а ремонтные работы продолжаются.

Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в Киеве более 19 тыс. абонентов остались без света вследствие повреждения ЛЭП. В ведомстве также сообщали о повреждении электросетей в Харькове, из-за чего обесточены около 1 тыс. потребителей, кроме того, отключены 226 потребителей в Николаеве.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.