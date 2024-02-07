Правительство Молдавии утвердило меморандум об интеграции энергосетей с Румынией

Он предусматривает реализацию особых действий, связанных с увеличением транспортировки природного газа, и рассмотрение возможности наращивания пропускной способности газопровода Яссы - Унгены - Кишинев до конца 2031 года

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило меморандум об объединении газовых и электрических сетей с Румынией, который подписали в декабре 2023 года министры энергетики двух стран Виктор Парликов и Себастьян Бурдужа.

"Правительство утвердило меморандум о взаимопонимании между кабинетами министров Республики Молдова и Румынии о реализации проектов, необходимых для объединения сетей природного газа и электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Меморандум предусматривает реализацию особых действий, связанных с увеличением транспортировки природного газа, и рассмотрение возможности наращивания пропускной способности газопровода Яссы - Унгены - Кишинев до конца 2031 года. Также планируется строительство воздушной линии электропередачи с номинальным напряжением 400 кВ между городами Сучава и Бельцы. Румыния собирается увеличить мощности хранения газа на своей территории, а румынская компания OPCOM намерена получить статус оператора рынка электроэнергии в республике.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз - до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

С октября 2022 года компания "Газпром", которая ранее была единственным поставщиком газа в республику, сократила суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.