TotalEnergies ждет сохранения напряжения на мировом рынке СПГ в 2024 году

Глава компании Патрик Пуянне отметил, что в этом году ожидается улучшение спроса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мировой рынок СПГ останется в напряжении в 2024 году из-за растущего спроса и слабого роста предложения, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции. При этом ввод значительных новых СПГ-мощностей ожидается не ранее середины 2026 года.

"В 2024 году мы ожидаем улучшение спроса, но напряженность на рынке сохранится, потому что рост СПГ-мощностей ограничен, не так много новых мощностей будет запущено. Мы видим около 8 млн тонн, часть из которых с "Арктик СПГ-2", поставки с которого ограничены для рынка", - сказал он. При этом различные остановки и проблемы на СПГ-заводах лишь усилят напряженность на рынке, отметил Пуянне.

"Низкие цены хорошо сказываются на спросе в Азии и Китае, (плюс - прим. ТАСС) ограниченное дополнительное предложение в 2024 году. И такая же ситуация повторится в 2025 год. Только к середине 2026 года - 2027 году мы увидим больше предложения на рынке", - сказал глава TotalEnergies, добавив, что Европа значительно нарастила импорт СПГ - до 113 млн тонн, чтобы заместить российский газ.

При этом Китай продолжает восстанавливать свой спрос на СПГ, и может в 2024 году даже вернуться к уровню 2021 года - около 80 млн тонн, не исключил Пуянне.

"Мы видим рост импорта Китаем на 11% в 2023 году по отношению к 2022 году, до 71 млн тонн. Но это еще все равно ниже уровня 2021 года, когда был 81 млн тонн, все еще есть куда расти. Мы сегодня видим, что китайские покупатели ведут себя достаточно активно, они подписали большое число долгосрочных контрактов", - заключил топ-менеджер французской компании.