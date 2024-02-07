В России потребление металла в 2023 году выросло на 7%

Оно составляет 46,3 млн тонн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Емкость рынка металлопроката в России в 2023 году выросла на 7% по сравнению с показателем 2022 года. Это следует из аналитических материалов горно-металлургической компании "Северсталь". Металлопотребление в РФ в 2023 году составило 46,3 млн тонн.

"Северсталь" отмечает, что наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, которая выросла на 9% год к году. Увеличилось потребление металлопродукции на возведение объектов инфраструктуры (+13%), коммерческих зданий (+9%), а также индивидуального жилья (+10%).

В компании добавили, что машиностроительные предприятия продолжают восстановление после кризиса 2022 года, рост металлопотребления в этом секторе в 2023 году составил 14%. Потребление со стороны автомобилестроения увеличилось на 29% за счет высокого спроса на грузовую, коммерческую и спецтехнику, роста производства на "Автовазе" и выпуска автокомпонентов. "В течение 2023 года отрасли удалось решить проблемы с комплектующими в сегменте железнодорожного машиностроения, возрос спрос на грузоперевозки - все это позволило нарастить объемы производства и, как следствие, потребление увеличилось на 15%", - отмечают в "Северстали".

Энергетический сектор

В энергетическом секторе металлопотребление в 2023 году снизилось на 5% в годовом выражении. Компания отметила, что спрос в сегменте добычи и транспортировки газа сократился на фоне корректировок инвестиционных программ компаний. "При том, что экономика РФ демонстрировала в течение 2023 года высокие темпы роста, можно отметить ряд факторов, которые уже проявили себя и могут оказать сдерживающее действие на спрос в металлопотребляющих отраслях. В первую очередь это рост ключевой ставки и, как результат, ужесточение условий кредитования, в том числе по ипотечным кредитам", - добавили в "Северстали".

Заместитель генерального директора "Северстали" по продажам и операциям Евгений Черняков отметил, что драйверами роста экономики остаются крупные инфраструктурные проекты и импортозамещение во всех основных секторах, в первую очередь в машиностроении. "Отвечая на запрос клиентов, мы за последний год вывели на рынок несколько инновационных продуктов, позволяющих как ускорить темпы инфраструктурного строительства, так и решать задачи замещения иностранной продукции в машиностроении, добывающей отрасли и в производстве металлоизделий", - добавил он.