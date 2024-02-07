Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп предпримет торговые меры против ЕС

По информации агентства, экс-президент США использует торговлю и тарифы в качестве тактики для ведения переговоров, чтобы заставить европейские страны действовать в американских интересах

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп предпримет карательные торговые меры против Евросоюза (ЕС) в случае победы в ноябре на президентских выборах в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сторонников экс-президента.

"Трамп использует торговлю и тарифы в качестве тактики для ведения переговоров, чтобы заставить эти страны (ЕС - прим. ТАСС) действовать в интересах США. Вы видели это в случае с НАТО (Трамп потребовал от союзников по альянсу выделять больше денег на оборону - прим. ТАСС)", - заявил один из неофициальных советников экс-президента по экономическим вопросам. По его мнению, "многое будет зависеть от того, какие шаги предпримет Европа по снижению тарифов на американскую продукцию".

Сторонники Трампа называют различные мотивы для таких планов. Среди них отмечают разочарование в ЕС, который не хочет занять более жесткую позицию по отношению к Китаю в плане пошлин и ограничений на стратегические инвестиции китайских компаний, сообщает агентство.

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году угрозой для Европы.