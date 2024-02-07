Путин разрешил Сбербанку сделки с акциями некоторых компаний из нефтегазовой отрасли

Среди них ООО "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "Сибинтэк", "Сладковско-Заречное", "Унтыгейнефть" и "Юрекнефть

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку проводить сделки с акциями ряда компаний из нефтегазовой отрасли. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Сбербанк России" сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "Сибинтэк", "Сладковско-Заречное", "Унтыгейнефть" и "Юрекнефть", - отмечается в документе.

Указом от 5 августа 2022 года Путин запретил некоторые сделки, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с принадлежащими им ценными бумагами российских компаний, в том числе ТЭК, и соглашений о разделе продукции. Сделки возможны лишь по специальному разрешению.