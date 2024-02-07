В Саратовской области завершат создание крупнейшего в Европе дата-центра к 2030 году

Запуск объекта запланирован на осень 2024 года

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в Европе Центр обработки данных (ЦОД) в городе Балакове Саратовской области запустят осенью 2024 года. Полностью завершить проект планируется к 2030 году, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"Проект по созданию ЦОД отнесен Правительством РФ к перечню приоритетных проектов. Благодаря участию спикера Госдумы Вячеслава Володина, Саратовская область была выбраны среди ряда регионов-претендентов, к которым предъявлялись жесткие требования на этапе отбора. Все работы по реализации проекта планируется завершить к 2030 году, запуск объекта - осенью этого года", - сказал Старков.

По его словам, общая площадь машинных залов ЦОД превысит 10 тыс. кв. м. Там предполагается разместить не менее 3 тыс. стоек с вычислительным оборудованием - это примерно 120 тыс. серверов. Как пояснил министр, объект позволит обеспечить более 12 тыс. цифровых услуг в год, повысить стабильность работы информационно-телекоммуникационных систем и снизить затраты на их модернизацию.

"Что также принципиально важно - проект ЦОД предполагает создание суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных внутри страны", - подчеркнул собеседник агентства.

Центр обработки данных строит Сбербанк в городе Балакове Саратовской области. В сентябре 2022 года строительную площадку дата-центра посещал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу "Гостех". На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что дата-центр станет крупнейшим в Европе.