ЕАБР планирует выделить $100 млн таджикской Somon Air на покупку двух самолетов

Речь идет об авиалайнерах Boeing 737

ДУШАНБЕ, 7 февраля. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует профинансировать приобретение двух авиалайнеров Boeing 737 для единственной действующей авиакомпании Таджикистана Somon Air. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ЕАБР работает над предоставлением авиакомпании Somon Air финансирования в объеме $100 млн для приобретения двух воздушных судов типа Boeing 737. В соответствии с планом авиакомпании Somon Air по расширению авиапарка два борта данного типа должны быть приобретены авиакомпанией в 2024 году", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что авиакомпания до 2026 года планирует расширить географию полетов и уже в 2024 году намерена запустить новые рейсы из второго по численности населения города Таджикистана Худжанда в Джидду, Дубай, Урумчи, а также начать полеты из Душанбе в Анталью, Эр-Рияд и Шарм-эш-Шейх.

ЕАБР является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который стал полноправным участником ЕАБР в 2009 году.

Somon Air - национальная авиакомпания Таджикистана, пока она остается единственной, выполняющей полеты. Второй перевозчик - Tajik Air - приостановил полеты из-за финансовых и технических сложностей. В парке Somon Air в настоящее время шесть авиалайнеров.