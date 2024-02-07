Стоимость проезда на такси в Москве выросла в 1,5-2 раза на фоне снегопада

В частности, в "Яндекс Такси" отметили, что во время высокого спроса при малом наличии свободных машин на линии начинает действовать повышающий коэффициент

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость проезда на такси в Москве в дневные часы в среднем выросла в 1,5-2 раза. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекс Такси", из-за снегопада поездки занимают большее количество времени, желающих поехать на такси становится значительно больше, а водителей, наоборот, меньше.

Во время высокого спроса на такси при малом наличии свободных машин на линии начинает действовать повышающий коэффициент, рассказали в компании. "Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены", - говорится в сообщении "Яндекс Такси".

В "Ситимобиле" рассказали ТАСС, что цены на проезд на такси в Москве растут на фоне повышенного спроса. "История стара как мир - снег мешает ездить, уехать домой или по делам хотят все, водителей на линии меньше, заказов становится больше, выполнять их дольше и сложнее, цена растет. Увы, пока эту цепочку не разорвать", - сказали в компании.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал ТАСС, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением вечером центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня начнутся снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 км, кратковременно - до 200-500 м.