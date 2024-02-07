Ростех заявил, что снаряд "Краснополь-М2" в 1,5 раза эффективнее предшественника

По информации холдинга "Высокоточные комплексы", было повышено его "боевое могущество"

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Новый управляемый боеприпас "Краснополь-М2" в 1,5 раза мощнее и эффективнее предшественника - снаряда "Краснополь", сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Госкорпорацию Ростех) на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

"Чем отличается "Краснополь-М2" от старого "Краснополя"? По дальности немного прибавилось, и, главное, повышено боевое могущество. По эффективности применения боевая часть практически в 1,5 раза эффективнее", - рассказали в холдинге.

Там добавили, что специалисты холдинга постоянно работают над повышением эффективности, точности и дальности боеприпаса.

В холдинге также отметили, что делегации стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-восточной Азии активно заинтересовались российским управляемым снарядом "Краснополь-М2" в калибре 155 мм.

"Отмечаем повышенный интерес иностранных делегаций к "Краснополь-М2" в калибре 155 мм. В настоящий момент заинтересованность проявили представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-восточной Азии", - рассказали в холдинге.