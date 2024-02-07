Ростех заявил, что антидронный комплекс "Серп" доработают для размещения на морских судах

Представитель НИИ "Вектор" отметил, что системы "Серпа" стараются сделать максимально универсальными, чтобы можно было использовать их в различных условиях для обеспечения требований заказчиков

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) линейки "Серп" доработают для размещения и применения на судах и морских платформах, ведутся переговоры с заказчиками. Об этом ТАСС сообщил представитель НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии.

"Есть определенные требования по устройствам, работающим на судах и в акваториях. Наши изделия (системы анти-БПЛА - прим. ТАСС), безусловно, могут обеспечивать прикрытие портовой инфраструктуры. Что касается размещения комплекса "Серп" на судах, то ведутся переговоры с заказчиками по доработке его под требования к устройствам, размещаемым на судах и плавучих средствах, устойчивым к работе в морской среде", - заявил представитель НИИ "Вектор".

Собеседник ТАСС подчеркнул, что системы антидронной линейки "Серп" стараются сделать максимально универсальными, чтобы можно было использовать их в различных условиях для обеспечения требований заказчиков.

НИИ "Вектор" в составе объединенной экспозиции, организованной АО "Рособоронэкспорт" на выставке World Defence Show 2024, впервые за рубежом показал новейшее устройство противодействия FPV-дронам "Серп-ВС6" и модуль РМ, позволяющий определить местонахождение оператора БПЛА.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники, было основано в 1908 году. Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.