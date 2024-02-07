Total считает, что третья линия "Арктик СПГ-2" приостановлена

Глава компании Патрик Пуянне считает, что рынком для поставок с "Арктик СПГ-2" станет не Европа, а другие регионы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies, которая выступает одним из акционеров "Арктик СПГ-2", считает, что строительство третьей линии завода приостановлено, в то время как вторая линия будет запущена. Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции.

"Сегодня мы больше не в управлении, мы ввели форс-мажор на все. Я не могу дать вам больше информации, потому что мы больше не там. Конечно, наши СПГ-команды были в контакте, но мы ввели форс-мажор, потому что такова реальность: нельзя подвергать компанию каким-либо вторичным санкциям. Для меня это ясно. Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать", - сказал он.

При этом рынком для поставок с "Арктик СПГ-2" станет не Европа, а другие регионы, считает глава TotalEnergies. "Где рынок [для СПГ с "Арктик СПГ-2"]? Не в Европе, есть только один-два возможных рынка. Но он больше не в наших активах", - отметил Пуянне.

"Арктик СПГ - 2" под санкциями, история закончена. Честно говоря, мы не удивлены тому, что случилось. Мы были очень осмотрительны в 2022 году, когда анонсировали списание актива", - заявил топ-менеджер TotalEnergies.

При этом Европе по-прежнему нуждается в газе РФ с проекта "Ямал СПГ", но "добавить больше российского газа было политически сложно", признался Пуянне.

О проекте

В октябре 2023 года сообщалось, что "Новатэк" приступил к возведению третьей линии завода проекта "Арктик СПГ - 2" в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC.

Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало- Ненецком автономном округе. Запуск первой и второй линии планируется в 2024 году, а третьей - в 2026 году.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом.

Сообщалось, что "Новатэк" разослал своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2". Иностранные акционеры проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.