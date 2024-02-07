В Москве упростили доступ к мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний

Подать заявку на включение в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний и ознакомиться с ним можно на сайте i.moscow

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Условия для включения стартапов и высокотехнологичных компаний в специальный городской реестр упростили в Москве, теперь им достаточно соответствовать одному из трех возможных критериев вместо минимальных прежде двух. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Созданный в 2023 году реестр стартапов и высокотехнологичных компаний является ключевым элементом московской системы стимулирования развития бизнеса, работающего в высокотехнологичных секторах экономики. Компаниям, включенным в реестр, доступен широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе Московского инновационного кластера, Агентства инноваций Москвы и других институтов развития, размещенных на платформе i.moscow", - значится в сообщении.

Отмечается, что в основу формирования реестра положены критерии, используемые в мировой практике при отнесении компаний к технологическому сектору экономики: наличие исключительных прав (патентов) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, осуществление инвестиций в исследования и разработки, привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.

В настоящее время в реестр включено 90 компаний - разработчиков беспилотных автомобилей, программного обеспечения, решений в области виртуальной и дополненной реальности, анализа больших данных и платежных систем, производители светодиодной техники и др. Ожидается, что упрощение условий для включения в реестр придаст дополнительный импульс развитию высокотехнологичных отраслей и созданию новых инновационных производств в Москве, добавили в мэрии.

Подать заявку на включение в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний и ознакомиться с ним можно на сайте i.moscow.