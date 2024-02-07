Производители бананов из Индии хотят занять прочное место на рынке России

Высокопоставленный представитель Индийской продовольственной и сельскохозяйственной палаты отметил, что в последние годы сельхозпроизводители страны освоили новые методы упаковки, позволяющие увеличить время хранения товара

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 февраля. /ТАСС/. Индийские производители бананов хотели бы воспользоваться ситуацией с ограничением экспорта этой культуры РФ из Эквадора и резко увеличить поставки бананов в Россию. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС высокопоставленный представитель Индийской продовольственной и сельскохозяйственной палаты (Indian Chamber of Food and Agriculture, ICFA).

"Индийские производители бананов действительно давно и с большим интересом смотрят на российский рынок и хотят занять на нем свою нишу. Ведь Индия давно и успешно поставляет в Россию сухофрукты. В сложившихся условиях, надеюсь, это наконец станет возможным", - сказал он на условиях анонимности, поскольку не уполномочен разговаривать со СМИ. Представитель ICFA добавил, что о намерении прийти со своей продукцией в РФ не раз говорили и руководители Ассоциации производителей бананов Индии (Banana Grower Association of India).

"Обсуждение этой темы идет, наверное, уже лет 10. Тогда были попытки организовать пробные поставки бананов в Россию. Но не все тогда удалось - нужно иметь в виду, что из Индии в Россию груз идет несколько недель. И нередко при транспортировке бананы теряли качество. Однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в последние годы индийские сельхозпроизводители освоили новые методы упаковки, позволяющие увеличить время хранения товара. Кроме того, в стране стартовала государственная программа по увеличению национального экспорта сельхозпродукции. В Индии развивается цепь холодного хранения, а также стали широко использоваться современные технологии сохранения фруктов в среде инертного газа.

"Новые технологии позволяют доставлять свежие фрукты на более дальнее расстояние, сохранять их товарное качество большее время. С 2022 года индийские производители провели несколько тестовых поставок фруктов, в том числе бананов в Россию. И их результат удовлетворил. Мы надеемся, что теперь индийские бананы станут более частыми гостями на российском столе", - добавил собеседник агентства.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.