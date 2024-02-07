В ФРГ отметили снижение числа прибывающих судов на 25% из-за ситуации в Красном море

В Институте мировой экономики в Киле отметили, что сейчас через морской путь и Суэцкий канал проходит более чем на 80% меньше контейнеров, чем ожидалось

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Количество прибывающих судов в порты Гамбурга и Бремерхафена сократилось на 25% из-за эскалации конфликта в Красном море. Об этом сообщил Институт мировой экономики (IfW) в Киле.

Нападения мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море также накладывают отпечаток на наиболее важные контейнерные порты на побережье Северного моря. "В настоящее время через морской путь и Суэцкий канал проходит более чем на 80% меньше контейнеров, чем ожидалось. Это также имеет последствия для немецких портов, таких как Гамбург и Бремерхафен, где количество заходящих судов сократилось на 25%", - отметили в институте.

"Из-за обходного пути в Восточное Средиземноморье заходит меньше судов. Прибытия в порты Южной и Северной Европы задерживаются. В Гамбурге и Бремерхафене, а также в Роттердаме и Антверпене по состоянию на январь 2024 года пришвартовывается на 25% меньше судов по сравнению со средними показателями 2023 года", - подчеркнули в IfW.

При этом указывается, что объем грузов, перевозимых через Красное море, в январе вновь сократился. В декабре он сократился более чем наполовину из-за нападений мятежников-хуситов.

После серии атак мятежников суда, перевозящие грузы между Азией и Европой, идут в обход Африки вместо того, чтобы проходить через Красное море и Суэцкий канал. В результате время в пути увеличивается примерно на две недели. Это затрагивает около 10% отгружаемых по всему миру товаров, указали в IfW.

"Присутствие вооруженных сил США и Великобритании, по-видимому, не смогло обеспечить большую безопасность на некогда наиболее активно используемом торговом маршруте. Однако текущая ситуация представляется более драматичной, чем она есть в экономическом плане. На данный момент мы видим, что контейнеровозы значительно задерживаются по сравнению с их первоначальными планами, что приводит к меньшему количеству прибытий судов во многие европейские порты. Однако ожидается, что это нормализуется, как только логистически будет учтен более длинный маршрут путешествия", - сказал Юлиан Хинц, директор по исследованиям торговой политики IfW.

Об эскалации ситуации в Красном море

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам йеменского мятежного движения в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции. 3 февраля силы США и Великобритании нанесли удары по 36 целям, связанным с "Ансар Аллах". 4 февраля Центральное командование ВС США сообщило о нанесении очередной серии ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников.