De Beers ожидает медленное восстановление спроса на рынке алмазов

Глава алмазодобывающей и маркетинговой компании Эл Кук сообщил, что в De Beers рассматривают 2024 год как период восстановления

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Восстановление мирового алмазного рынка будет медленным и постепенным из-за слабого экономического роста в США и КНР. Об этом заявил глава алмазодобывающей и маркетинговой компании De Beers Эл Кук в интервью агентству Bloomberg на проходящей в городе Кейптауне международной горнодобывающей конференции.

"Мы рассматриваем 2024 год как период восстановления, - отметил Кук. - Мы ожидаем, что рост спроса на алмазы будет постепенным, а не взрывным".

De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American, которая владеет 85% ее акций.