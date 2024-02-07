В ФРГ по-прежнему заинтересованы в раскрытии дела о диверсии на "Северных потоках"

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что заявления шведских следователей были приняты к сведению

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ по-прежнему заинтересовано в раскрытии дела о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"По сути, мы по-прежнему очень заинтересованы в раскрытии этого преступления. Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи", - сказал Хебештрайт.

При этом он отметил, что за дальнейшей информацией необходимо обращаться в органы, которые занимаются расследованием взрывов на "Северных потоках". Это, по словам представителя кабмина ФРГ, касается и информации о материалах следствия, которые шведская сторона передала Германии. "Генеральная прокуратура в Карлсруэ также может предоставить информацию по этим вопросам, а мы как федеральное правительство - нет", - резюмировал Хебештрайт.

Ранее представитель Генпрокуратуры ФРГ сообщила корреспонденту ТАСС, что ведомство продолжает расследование подрывов "Северных потоков".

В среду шведская прокуратура объявила, что прекратила расследование диверсии, так как "шведская юрисдикция [на данный случай] не распространяется". Ведомство передало материалы следствия Германии.