Банки РФ реструктурировали около 300 тыс. кредитов граждан в IV квартале 2023 года

Согласно материалам Центробанка, в течение 2023 года общее число поступающих заявлений увеличивалось

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банки РФ реструктурировали около 300 тыс. кредитов граждан на 150 млрд рублей по итогам IV квартала 2023 года, говорится в сообщении Банка России.

"Банки реструктурировали около 300 тыс. кредитов граждан на 150 млрд рублей в IV квартале 2023 года. В последние три месяца 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос, что характерно для конца года", - говорится в сообщении.

Согласно материалам ЦБ, в течение 2023 года общее число поступающих заявлений увеличивалось. В II и III кварталах прирост составлял примерно 5%. В октябре - декабре количество заявок увеличилось на 13,5% (и составило 662,3 тыс.) по сравнению с III кварталом (583,6 тыс.).

В то же время в целом за год заявок на реструктуризацию от предпринимателей стало существенно меньше. По мнению ЦБ, это свидетельствует о том, что малый и средний бизнес адаптировался к сложившимся условиям.

В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. По законам о кредитных и ипотечных каникулах в IV квартале было изменено 15 тыс. кредитных договоров на общую сумму 8,5 млрд рублей.

По кредитным договорам субъектов МСП за последний квартал 2023 года проведено около 5,5 тыс. реструктуризаций, их сумма достигла почти 134 млрд рублей. Кроме того, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей - по 31 тыс. кредитов на 13,2 млрд рублей.