В Уфе на достройку мечети Ар-Рахим в 2024-2025 годах выделят 1,7 млрд рублей

Как сообщил главы Башкирии Радий Хабиров, "отделка займет примерно два года"

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Финансирование работ по завершению строительства мечети Ар-Рахим в Уфе в 2024-2025 годах составит 1,7 млрд рублей. Отделка здания займет около двух лет, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

"Мы уже начали поиски гранита, чтобы приступить к облицовке храма. Отделка займет примерно два года. Кроме того, предстоит большой объем внутренних работ. Называть окончательные сроки пока сложно. Главный вопрос достройки мечети был в финансировании проекта. Мы уже нашли 250 млн рублей, а всего в этом году направим на эти цели порядка 700 млн рублей. На следующий год - еще 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы региона Радия Хабирова.

Возведение мечети, которая должна была стать самой высокой в России, с 2012 года велось на средства фонда "Урал", который направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Однако в августе 2016 года из-за спора о распределении средств на строительство с заказчиком - Духовным управлением мусульман Башкирии - финансирование было заморожено. По данным региональных властей, причиной стали внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман и нецелевое расходование средств фонда.