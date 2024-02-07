Минцифры изучает меры поддержки для разработчиков биометрических технологий

В ведомстве запланировали совещание по этой теме в середине февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минцифры России изучает возможные меры поддержки в части развития и масштабирования биометрических технологий идентификации и аутентификации личности. В министерстве запланировали совещание по этому вопросу в середине февраля, говорится в его письме представителям отрасли, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Минцифры для проработки этого момента, также касающегося взаимодействия с Единой биометрической системой, готовит совещание с представителями отрасли, которое пройдет 15 февраля. Источник сообщил ТАСС, что разработчики биометрических решений выдвинут свои предложения, чтобы было проще их развивать и внедрять на рынке.

Свое участие в совещании подтвердила ТАСС компания VisionLabs, которая специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов. Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков рассказал, что сейчас схема подключения объектов критической инфраструктуры к Единой биометрической системе - сложная, она нуждается в доработке. Эта схема требует "внушительных" вложений.

"Также есть вопросы в части правового регулирования таких сценариев, как работа с черными списками, детекция мошенников и шоплифтеров, и отсутствия в НПА разграничения понятий "видеоаналитика" и "биометрия", - добавил топ-менеджер.

Сейчас, как говорят в VisionLabs, правовое регулирование в сфере биометрии состоит из не менее чем 50 нормативных правовых актов и их количество растет.

"Поэтому возможные коллизии устраняются в диалоге с участниками рынка. У рабочих групп есть возможность обратить на это внимание регулятора", - подчеркнул Марков. На совещании также пройдет обсуждение мер поддержки IT-отрасли.